Ancienne Belgique, KVS, Museum night fever… annulations d'événements culturels à Bruxelles

Les communications sur les annulations d’événements se succèdent ce jeudi pour empêcher la propagation rapide du coronavirus.

L’Ancienne Belgique fermée jusqu’au 31 mars

À la lumière des récents développements dans la propagation rapide du virus covid-19, l’Ancienne Belgique (AB) fermera ses portes jusqu’au 31 mars 2020, annonce jeudi l’institution culturelle située à Bruxelles.

"Nous sommes très préoccupés par la situation et voulons prendre nos responsabilités en ce qui concerne le confinement du virus covid-19", précise l’AB. "Pour cette raison, tous les concerts planifiés jusqu’au 31 mars 2020 seront suspendus et déplacés dans la mesure du possible".

Toutes les mises à jour seront postées sur le site web www.abconcerts.be. Chaque acheteur de billets sera informé personnellement.

La Museum Night Fever annulée

L’association Brussels Museums, qui organise la Museum Night Fever, a décidé d’annuler complètement l’événement après l’avoir initialement maintenu. Au départ, 31 musées devaient participer. Quatre musées avaient annulé leur participation mercredi, après l’interdiction des événements réunissant plus de 1000 personnes à l’intérieur à Bruxelles.

"Les recommandations préconisées par le gouvernement étaient laissées à notre propre appréciation et nous pensions que les mesures de sécurité supplémentaires prises à ce stade étaient suffisantes. Ceci ne justifie en rien notre décision précédente de maintenir l’évènement et nous assumons notre responsabilité", s’excusent les organisateurs. L’association examine une éventuelle compensation pour les personnes qui ont déjà acheté leurs tickets. L’ASBL craint les conséquences financières de cette annulation. "Nous sommes nous-mêmes plus qu’affectés par cette situation dont les conséquences sont, surtout financièrement, dramatiques pour Brussels Museums", déclarent les organisateurs.

Le Théâtre Royal flamand annule ses représentations

Le KVS a décidé d’annuler ses représentations même si ses salles ne comptent que 500 et 240 sièges. Sa décision est donc plus sévère que la mesure de la Région bruxelloise d’interdire les événements réunissant plus de 1000 personnes à l’intérieur. "Le KVS considère que les risques sont trop élevés et ne veut pas mettre inutilement en danger son public. Tous les visiteurs seront informés dès que possible", rapporte le théâtre.

Le centre culturel Flagey à Ixelles ferme pour une durée qui n’a pas été fixée

Avec ses partenaires, le centre a décidé de suspendre tous les concerts, projections de films, conférences et autres activités prévues. "Nos programmateurs artistiques cherchent avec les artistes et nos partenaires la possibilité de déplacer ces événements. Nous tiendrons au courant les détenteurs de tickets dans les prochains jours sur la procédure à suivre", fait savoir "Flagey".

Il est conseillé aux personnes ayant réservé des billets pour des événements à Flagey de conserver leurs billets comme preuve et de garder un œil sur leur boîte mails, le site web de Flagey et les médias sociaux. Les personnes ayant des questions sur les spectacles et les billets peuvent également les poser via les médias sociaux ou via ticket@flagey.be.

D’autres événements annulés

L’orchestre Brussels Philharmonic annule six concerts en Allemagne et quatre concerts en Belgique. Le chœur Vlaams Radiokoor annule pour sa part quatre concerts, dont un en Allemagne. Toutes les répétitions sont également suspendues. Les organisateurs contacteront les personnes qui ont acheté les billets des concerts concernés. La bibliothèque Muntpunt et le centre culturel Beursschouwburg ont eux aussi annulé toutes leurs activités. Les portes de la bibliothèque restent ouvertes au public, mais le personnel travaillera en coulisses. Les personnes qui ont emprunté des livres ne pourront pas les rendre avant le mois d’avril.