Ancien site de l'OTAN: le nouveau Palais de Justice des grands procès ?

Attentats 22 mars : procès sur l'ancien site de l'OTAN - JT 19h30 - 12/07/2019 Ce sera sans doute l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire du pays. L'un des plus compliqués à organiser aussi en termes logistiques. On l'a appris en fin d'après-midi ce vendredi : le procès des terroristes du 22 mars se déroulera sur l'ancien site de l'OTAN à Bruxelles. La date devrait, elle, être communiquée cet automne.