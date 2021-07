Aménagement du Ring Nord : Bruxelles demande à la Flandre une "vraie co-construction"

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans un avis sur la deuxième version de la note relative au réaménagement du Ring Nord, rappelle que Bruxelles ne s’oppose pas au projet mais demande à la Flandre une vraie co-construction, a-t-il fait savoir dans un communiqué de presse jeudi.

Le gouvernement bruxellois dit regretter qu’il n’ait pas été davantage impliqué en tant qu’acteur, au même niveau que la Région flamande, dans le projet global du réaménagement du Ring Nord, soulignant notamment le fait que le Ring est une infrastructure capitale pour Bruxelles.

La Région de Bruxelles-Capitale s’inquiète par ailleurs de l’articulation entre certains objectifs partagés par les deux Régions (climat, qualité de vie et de la sécurité routière) et des différentes hypothèses pour le Ring encore à l’étude par la Région flamande (notamment l’absence de variantes sans augmentation conséquente de la capacité de l’infrastructure routière). Toutes les alternatives encore à l’étude semblent, d’après le gouvernement bruxellois, négatives en termes de climat et de qualité de l’air. De même les autres impacts environnementaux comme celui des nuisances sonores n’y sont presque pas analysés, insiste-t-il encore.

L’avis souligne aussi les craintes et interrogations de la Région bruxelloise à propos, notamment, de la non-prise en compte presque totale de l’effet du trafic induit dans les calculs et l’absence d’un scénario de développement de trafic intégrant une taxe kilométrique couvrant toute la zone métropolitaine.

Le 24 mai 2021, le gouvernement flamand a demandé à la Région de Bruxelles-Capitale de remettre un avis sur la deuxième version de la note de cadrage "scopingnota" relative au réaménagement du Ring Nord. Cette sollicitation s’inscrit dans un "processus de planification intégré" entamé officiellement par le gouvernement flamand en 2018 et dont l’objectif consiste à définir un plan d’exécution pour le réaménagement spatial de la partie nord du Ring de Bruxelles.