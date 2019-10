1. Tout le week-end : Good food

Agenda : un week-end durable à Bruxelles - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

Les rencontres Good food commencent dès aujourd’hui, avec une cinquantaine d’activités jusqu’à dimanche autour de l’alimentation durable. "Il y en a pour tous les goûts, taquine Delphine Bicquet de Bruxelles Environnement, coordinatrice de Good Food. Il y a des ateliers de cuisine pour apprendre à cuisiner veggie, à réduire le gaspillage. Il y a des visites de potagers et de vergers à faire en famille ou entre amis. Il y a des balades à vélo pour aller de point en point. Il y a une pièce de théâtre, des ateliers de conservation pour apprendre à faire ses conserves soi-même. Et enfin, dimanche, c’est la grande fête à la good food à Tour et Taxi : un grand événement festif, une après-midi d’activités gratuites, d’ateliers, de débats et de conférences avec les acteurs de la good food à Bruxelles. Ça se termine par le concert de Kalune, artiste engagé." Cette fête dimanche à Tour et Taxi, c’est la nouveauté de cette quatrième édition qui débute donc dès aujourd’hui. Pour le programme en détail : www.goodfood.brussels