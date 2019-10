Adam Driver se mobilise pour le chien de son réalisateur perdu dans Bruxelles: il est retrouvé

L'histoire, heureusement, se termine bien. Vu pour la dernière fois à Saint-Josse, Javelot est finalement retrouvé à Etterbeek, dans les locaux d'Infrabel. Jean-Sébastien Eyben, membre de l'équipe de maintenance des installations ferroviaires, témoigne : "En fait, le chien avait été aperçu lundi dans un atelier, mais on pensait qu'il était reparti d'un autre côté du batiment. Or, deux jour plus tard, on a découvert qu'il s'était caché à l'intérieur". L'employé a alors tenté de secourir l'animal et de contacter le numéro inscrit sur son collier, sans se douter le moins du monde que le chien faisait partie d'une équipe de tournage. Quelque heures plus tard, le fox terrier a pu retrouver son propriétaire.

Jean-Sébastien Eyben, de son côté, a découvert a posteriori les avis de recherche lancés par l'équipe de tournage, et a appris par la même occasion qu'il figurerait peut-être dans Annette, le prochain film du réalisateur Leos Carax. Car oui, c'était la récompense promise pour quiconque retrouvait son compagnon. "A priori, ce n'était pas l'objectif d'aller figurer dans un film", rit Jean-Sébastien Eyben, mais finalement, ça peut être anecdotique! En fait, j'aimerais surtout, si vraiment la possibilité d'aller voir un tournage se concrétise, qu'on y aille collégialement avec toute l'équipe de maintenance".