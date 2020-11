Actiris va tenter de recruter du personnel médical pour soulager hôpitaux et lieux de soins

Une plate-forme en ligne pour faciliter l’engagement de personnel médical à Bruxelles ? C’est la réponse d’Actiris, l’office régional de l’emploi, pour essayer d’aider médecins, infirmiers et autres aides-soignants sous forte pression aujourd’hui en Région bruxelloise.

Son nom ? "Je prends soin de Bruxelles/Ik zorg voor Brussel", accessible dès ce mardi ici. Elle se veut un lien efficace entre ceux qui cherchent des travailleurs et ceux qui cherchent un emploi, non seulement les chômeurs, mais aussi ceux qui souhaitent se réorienter. Le but est de pouvoir trouver toutes les offres rassemblées en un seul endroit, mais aussi de pouvoir lire le détail des compétences requises et de pouvoir postuler directement. Cela permet aussi, à ceux qui souhaiteraient sauter le pas et se réorienter, de savoir quels sont les droits et les possibilités offertes pour se former.

"Au même titre que les autres métiers en pénurie, il est par exemple possible pour les chercheurs d’emploi de se former en tant qu’infirmier ou infirmière sans perdre leurs allocations de chômage", explique Actiris dans un communiqué.

Un outil de plus ? En tout cas, le ministre Clerfayt, en charge d’Actiris, répond ainsi à une demande qui lui avait été faite. "La crise a accéléré les besoins du secteur des soins de santé en main-d’œuvre qualifiée. Mais cela fait plus de 20 ans qu’on est à la recherche de personnel infirmier, d’aide-soignant, etc. Il faut trouver non seulement une réponse rapide, et c’est ce que nous faisons en lançant la plateforme, mais nous devons aussi travailler sur le long terme".

Et sur ce point, le patron d’Actiris est clair : "C’est notre façon de soutenir les humains des hôpitaux et des maisons de repos en ces temps difficiles. Mais soyons lucides, cela ne suffira pas. Si nous voulons lutter contre la pénurie dans les soins de santé, il faudra aussi améliorer les conditions de travail des travailleurs essentiels : normes d’encadrement, horaires et salaires", conclut Gregor Chapelle.