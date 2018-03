Actiris ne sanctionne pas assez les chômeurs, dénonce un député bruxellois du MR

Gaëtan Van Goidsenhoven se base sur les chiffres de 2017: 152 sanctions infligées à des chômeurs pour des efforts de recherche d’emploi insuffisants, contre 4.000 l'année précédente. La différence entre ces deux années, c'est la régionalisation. Avant, c'était l'ONEM qui se chargeait de sanctionner. Désormais, c'est l'office régional, Actiris.

Pour le député MR, il y a - clairement - un laxisme flagrant à Bruxelles. Un exemple de plus du mal bruxellois. "C’est un mélange de nonchalance et d’impréparation. J’imagine qu’il y a toute une série de justifications techniques, administratives, informatiques… qui fait que c’est une fois de plus le fiasco à Bruxelles ; alors que dans les autres régions, on a pu avancer avec davantage de maîtrise et d’efficacité. Je pense que c’est le mal bruxellois !"

"Une lecture idéologique et simpliste"

Le nombre de sanctions ne veut rien dire, rétorque Grégor Chapelle, d'autant qu'Actiris a repris la compétence un an après les deux autres régions.

Les chiffres de 2017 sont d'autant moins significatifs que la procédure de contrôle des chômeurs a été réformée. "C’est une lecture simpliste des choses, déclare Grégor Chapelle, directeur général d'Actiris, qui ne regarde que les sanctions. Or, ce qui compte réellement, ce sont le nombre de convocations et le nombre d’entretiens. En fait, on pourrait se réjouir que les sanctions baissent si jamais chaque entretien permettait à un chercheur d’emploi de se remettre en projet, de recommencer les formations. Ne regarder que les sanctions, c’est une lecture totalement idéologique."

Pour se faire une idée du travail d'Actiris, il faudra vérifier le taux de mise à l'emploi ou en formation des chômeurs, plutôt que le nombre de sanctions.