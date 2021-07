Action symbolique du non marchand pour demander des comptes au gouvernement bruxellois

A l'appel des trois syndicats en front commun, quelques dizaines de travailleurs du secteur non marchand ont passé les grilles du siège du gouvernement bruxellois jeudi matin vers 08h45 et se sont installés dans la cour pour exiger qu'une délégation soit reçue. Ils demandent des comptes sur les moyens supplémentaires promis avant l'été.

Ils avaient déployé quelques petites tentes individuelles en rappel de leur campement du 10 juin dernier devant le cabinet du ministre du Budget Sven Gatz. Une délégation a été reçue en fin de matinée par un représentant du cabinet du ministre-président Rudi Vervoort.

Les syndicats craignent que l'engagement d'arriver à un pré-accord sur les conditions de travail avant l'été ne soit pas tenu. Ils demandaient par exemple à déjà arriver à un aboutissement pour la demande des 3 semaines de congés consécutives, et ce notamment pour que les aides-soignantes qui ont dû tenir le choc pendant la pandémie dans les maisons de repos ou les éducateurs qui ont continué à s'occuper d'enfants porteurs de handicap puissent souffler un peu.

Des moyens supplémentaires avant l'été

Ils ajoutent que les ministres avaient également exprimé leur volonté d'aller chercher des moyens supplémentaires avant l'été pour parvenir, au mois de septembre, à un accord sur la revalorisation salariale de l'ensemble des secteurs du non marchand.

"Les employeurs attendaient de connaître le montant de l'enveloppe complémentaire pour avancer puisqu'on négocie en tripartite", explique Vinciane Convens, secrétaire permanente CNE. "Le gouvernement s'était donc engagé à faire la clarté sur les montants complémentaires avant l'été pour ensuite entrer dans les négociations sur la revalorisation salariale en septembre. Mais, depuis lors, c'est silence radio. Au parlement bruxellois, Rudi Vervoort a répondu à une interpellation de l'opposition en disant que la clarté serait faite en septembre ! On a eu l'impression de faire face à un mépris assumé envers les travailleurs du non marchand. Je rappelle qu'en région wallonne et en Flandre, on est arrivé à des accords avec des montants considérables".

Les revendications

Plus largement, les syndicats demandent 100 millions d'euros par an de la part du gouvernement bruxellois. Leurs revendications portent entre autres sur une revalorisation salariale de 7%, une réduction du temps de travail à 36 heures hebdomadaires, le droit à trois semaines de congé consécutives, la gratuité des transports en commun et un aménagement des fins de carrière à partir de 60 ans.

Les montants sur la table au début de l'année tournaient autour des 75 millions sur quatre ans: environ 8 millions en 2021, 15 millions en 2022, 22,6 millions en 2023 et 30 millions en 2024.