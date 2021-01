Accord pour la poursuite des activités de Mini-Europe sur le plateau du Heysel

Mini-Europe, Europea et Brussels Expo ont confirmé mercredi l’existence, depuis la semaine dernière d’un accord pour prolonger l’exploitation de Mini-Europe sur le plateau du Heysel, à Bruxelles, jusqu’à son intégration au sein du projet NEO-Europea. La convention entre Brussels Expo et Mini-Europe a été prolongée permettant ainsi à Mini-Europe de poursuivre et développer son exploitation, ont indiqué les trois opérateurs, dans un communiqué commun.