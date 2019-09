Accompagnatrice agressée à l'Institut des Arts et Métiers: une quarantaine d'enseignants en arrêt de travail ce matin

Une quarantaine de professeurs de l'Institut des Arts et Métiers, à Bruxelles, ont marqué jeudi matin, durant la première heure de cours, un arrêt de travail en signe de solidarité avec l'accompagnatrice en insertion socio-professionnelle agressée mardi matin par la mère d'une élève sur le point d'être renvoyée.

Alors qu'une cinquantaine d'étudiants attendaient dans le hall d'entrée de l'école, une réunion se tenait entre professeurs, accompagnateurs, syndicats et direction : elle a duré une heure.

Un manque de communication?

"Les enseignants étaient sous le choc évidemment, explique Michel Thomas, secrétaire régional CGSP. C'est une violence assez inédite quand même. Je pense que cette réunion était bien nécessaire. Par solidarité avec la victime, pour entendre les membres du personnel, pour voir si il y a eu des lacunes organisationnelles qui ont mené à ces faits et pour envisager des pistes de réflexion pour éviter que ça se reproduise à l'avenir."

Il a été convenu qu'une enquête soit menée endéans le mois. Elle doit viser à s'assurer que les procédures de sécurité existantes ont bien été respectées et doit proposer éventuellement des améliorations.

La plupart des professeurs et accompagnateurs ont appris l’agression via les médias et les réseaux sociaux. Ce qu’ils déplorent principalement est un manque de communication de la direction. "Il y a peut-être un déficit de communication, reconnait Charles Huygens, directeur général de l’instruction à la ville de Bruxelles, le pouvoir organisateur. On ne peut pas exposer des sanctions sur la place publique non plus, mais il faut améliorer la communication pour que les gens se rendenct compte que, dans de tels cas, il y a un suivi et il n'y a pas d'impunité."

Six jours d'incapacité de travail

La victime, âgée de 33 ans, est en incapacité de travail pour six jours à la suite de l'agression. Rouée de coups, elle présente de nombreux hématomes, mais pas de fracture. La femme qui l'a agressée lui a également arraché des cheveux et des vêtements. Elle venait pour réinscrire sa fille dans l'établissement, mais face à son agressivité verbale, des membres du personnel lui ont demandé de partir.

Elle s'est alors jetée sur l'accompagnatrice. Cette dernière a déposé plainte. L'auteure des coups a été privée de liberté mardi. Elle a été entendue mercredi par un magistrat du parquet de Bruxelles. Elle est citée à comparaître devant le tribunal correctionnel le 24 septembre prochain. Le fait que la victime ait un travail assimilé au métier d'enseignant a été retenu comme circonstance aggravante. La peine peut dès lors aller jusqu'à 5 ans de prison selon le code pénal.