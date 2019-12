Accident mortel à Ixelles : le conducteur n'est sans doute pas en faute selon l'enquête

Hier, un automobiliste a causé la mort d'un garçon de dix ans à Ixelles. L'accident s'est déroulé aux environs de 15h30 au carrefour entre l'avenue du Congo et l'avenue du Bois de la Cambre. Le conducteur, âgé de 27 ans, conduisait une camionnette quand il a percuté l'enfant qui traversait la chaussée.

L'enfant traversait en dehors du passage piéton

Les premiers éléments de l'enquête révèlent que le conducteur n'était pas sous l'influence de l'alcool ou de substances interdites et qu'il n'est pas connu de la justice. Il a été conduit en état de choc à l'hôpital. Aujourd'hui, le parquet de Bruxelles communique des éléments supplémentaires : "la jeune victime a traversé la chaussée à plus ou moins 6 mètres du passage pour piétons alors que le signal pour lui était rouge, le camionnette qui l’a percuté roulait quant à elle à plus ou moins 40 km/h."

L'enquête se poursuit afin d'éclaircir les circonstances de ce dramatique accident.