Accident au pont du Charroi à Forest, la police conseille d'emprunter des déviations

Un camion a heurté mardi, vers 13h15, le pont de la rue du Charroi à Forest, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Midi (Forest, Anderlecht et Saint-Gilles), Kathleen Calie. Une poutre s’est notamment effondrée et est coincée entre le véhicule et sa remorque. Le camion est bloqué sur place.

La police locale conseille d’éviter les lieux, fortement encombrés. La circulation est bloquée dans les deux sens. Les automobilistes qui viennent de Forest et d’Anderlecht et qui veulent monter sur l’autoroute sont invités à privilégier un itinéraire alternatif passant par la rue des Vétérinaires à Anderlecht.

"Il faudra attendre quelques heures avant que le camion soit dépanné", a précisé la porte-parole. "Nous devons faire venir une grue, ce qui prend déjà au moins deux heures. Il ne faut pas s’attendre à ce que la situation soit résolue avant au moins 17-18h. Nos équipes sont sur place pour dévier les voitures, d’un côté vers le Boulevard Paepsem (côté Anderlecht) et, de l’autre, vers la rue du Pont de Luttre (côté Forest)".

Les automobilistes sont invités à éviter autant que possible le secteur. Des files et des bouchons importants sont en cours sur place, précise encore la police.