A Schaerbeek, un relais d'action de quartier pour être au plus près des habitants

Le RAQ est un projet-pilote de la Cocom, la Commission communautaire commune de la Région bruxelloise. Parmi les opérateurs sur le terrain figure la Fédération des Services sociaux. Julie Kesteloot y coordonne les projets. "La pandémie nous a montré à quel point les personnes sont éloignées de leurs droits, de l'information. Ca s'est accéléré avec la fermeture des guichets, avec la fracture numérique.

Et ici on est présent dans l'espace public pour amener une information de proximité, pour aller vraiment à la rencontre des personnes, aller les chercher. Aujourd'hui, nous avons un stand de sensibilisation à la vaccination, parce qu'en fait la question de la vaccination c'est aussi un enjeu d'accès à l'information et toute une partie des personnes n'y ont pas accès.

Et donc nous sommes vraiment là pour redimensionner l'information sur le territoire (...) et lutter contre le non recours dans ce projet en particulier."

L'objectif des RAQ est donc de servir de courroie de transmission entre les habitants et les services de santé et les services sociaux. Ils sont actuellement au nombre de 18, répartis sur 45 quartiers bruxellois. Cela représente 30 travailleurs de terrain appartenant à des structures locales et qui viennent renforcer le services sociaux et de santé actuellement débordés.

Les RAQ seront actifs jusqu'à la fin de cette année. Le dispositif fera alors l'objet d'une évaluation en vue d'une éventuelle pérennisation.