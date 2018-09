Schaerbeek: un dépôt rassemble les vélos volés ou perdus

Aujourd’hui à Bruxelles, comme dans beaucoup de grandes villes, le vélo est de plus en utilisé comme alternative à la voiture. Mais qui laisse sa bécane attachée en arrivant à destination n’est pas toujours sûr de la retrouver lorsqu’il veut la récupérer, car c’est bien connu, les vols de vélos sont nombreux et il n’est pas facile de retrouver un deux-roues volé.

A Schaerbeek, à l’initiative de Bruxelles mobilité, on a peut-être trouvé la solution en créant un dépôt vélo. "On rassemble, identifie, classe et conserve les vélos volés ou perdus", explique Eric Closter, le gérant du dépôt pour l’asbl Cyclo, "ensuite toutes les données sont reprises en ligne sur le site velosretrouves.be".

Ce site permet au public de rechercher le vélo volé en entrant sa description, mais également de créer une alerte qui permettra d’avertir les gérants du dépôt si le vélo arrive chez eux.

2890 vélos restitués

Depuis le début de l’initiative, près de 2890 vélos ont été restitués à leurs propriétaires. Un travail qui porte ses fruits, mais qui gagnerait à être mieux connu du public pour Vincent Marot coordinateur de Cyclo :

"Les dépôts communaux connaissent notre existence, par contre le public ne nous connaît pas suffisamment et surtout pas le site velosretrouves.be."