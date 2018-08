A Schaerbeek, des habitants ont créé un groupe Whatsapp pour sécuriser leur quartier

Sur l'avenue des Cerisiers à Schaerbeek, des affiches jaunes ont fleuri aux fenêtres. Elles annoncent que dans le quartier : la prévention est assurée, sur Whatsapp, par les voisins vigilants. L'an dernier, confrontés à plusieurs cas de vols et d'actes de petite délinquance, plusieurs habitants du quartier ont voulu réagir. Inspirés par des exemples hollandais, ils ont décidé d'utiliser les réseaux sociaux et de créer un groupe sur la messagerie instantanée Whatsapp. Désormais, chacun ouvre l’œil et au moindre comportement suspect remarqué dans le quartier, les membres du groupe (une trentaine actuellement) voient apparaître un message sur leur smartphone.

Et cela marche, un premier succès a été enregistré il y a quelques semaines. Un vol de vélos a pu être déjoué grâce à l'intervention de plusieurs riverains, comme l'explique Brigitte Vandenbroucke, membre du comité de Quartier Émile Max-Cerisiers,

"Il y a eu un message sur le groupe whatsapp, pas mal de personnes sont sorties, elles ont pu arrêter des jeunes qui avaient volé des vélos et ont ensuite alerté la police".

Des citoyens comme les autres

Mobiliser rapidement les citoyens grâce à Whatsapp, pourquoi pas, mais il y a quand-même quelques réserves pour Audrey de Raemacker, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord,

"Il s’agit de citoyens comme les autres, s'ils prennent une photo d'un voleur à l’œuvre, ils peuvent nous la fournir, cela constitue une preuve qui peut nous aider dans le cadre de l’enquête. Par contre ils ne peuvent pas la publier sur les réseaux sociaux, puisque cela contrevient au droit à la protection de la vie privée" souligne la porte parole.

Des citoyens vigilants, mais sans traitement de faveur donc. La police de la zone ne fait d'ailleurs pas partie du groupe Whats'app. En cas d'urgence, le groupe doit composer le 101, comme n'importe quel citoyen.