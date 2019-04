A quoi vont ressembler le Bd de Waterloo et l'Avenue de la Toison dans le futur?

Le plan de réaménagement du Boulevard de Waterloo et de l'Avenue de la Toison d'or à Bruxelles est prêt. Reste encore à ce que les autorités publiques l'approuvent. Les acteurs économiques du quartiers du haut de la ville se sont fédérés et ont plébiscité l'étude du bureau d'architecture Pierre Lallemand & Partners. "Les fonds nécessaires pour préparer une demande de permis d'urbanisme sont disponibles et le permis sera déposé endéans les huit semaines, juste après les élections du 26 mai", indique Decider's lundi.

Le projet met l'accent sur une voirie partagée afin d'amplifier la fluidité. Les piétons devraient y avoir priorité sur les autres modes de transport. Un jardin botanique est également prévu en miroir au parc d'Egmont. On devrait y retrouver une bibliothèque, une librairie, des services horeca, des lieux d'événements et de débats.