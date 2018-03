A peine inauguré, le Johan Cruyff Court de Molenbeek est déjà vandalisé

Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Des individus se sont introduits dans le cabanon qui sert de lieu de stockage et d'abri, ils en ont fait voler les vitres en éclats et en ont saccagé l'intérieur. Ils ont ensuite essayé d'allumer un feu au milieu du terrain en synthétique qui venait d'être inauguré, ce jeudi, en présence des Ministres belges et néerlandais des Affaires étrangères.

Un projet sportif et social

Les vandales ne sont pas contentés de casser les vitres du cabanon. Ils ont aussi répandu des immondices sur l'aire de jeu. Le matin, en découvrant la scène, de nombreux habitants ont été choqués. Ils se sont retroussés les manches pour déblayer le terrain des débris de verre et des saletés qui le jonchaient. L'échevin (cDH) des sports, Ahmed El Khannouss, s'est chargé de prévenir la police, qui a bien sûr dressé un procès-verbal. Le parc des Muses dans lequel se trouve le terrain n'étant pas équipé de caméras de surveillance, l'enquête pourrait s'avérer difficile. D'autant plus que, malgré le bruit que les vandales n'ont pas manqué de faire, aucun habitant du quartier n'a réagi au moment des faits. Les autorités locales sont évidemment atterrées par le rude coup porté à ce projet à la fois sportif et social, bien nécessaire dans une commune comme Molenbeek.