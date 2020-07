A partir de ce mardi, la majorité des piscines bruxelloises sont à nouveau accessibles

Ce mardi, la piscine Sportcity de Woluwe-Saint-Pierre va enfin rouvrir ses couloirs aux nageurs, mais moyennant des conditions sanitaires strictes et la nécessité de réserver à l'avance.

"L’accès à la piscine se fait uniquement sur réservation via un formulaire accessible sur le site internet de Sportcity (https://www.sportcity-woluwe.be/). 50 nageurs maximum sont admis dans le bassin en même temps. Le temps de présence à la piscine est d’une heure (45 minutes de natation et 15 minutes pour se changer). Le roulement entre les différentes bulles est de 30 minutes pour permettre au personnel de désinfecter les cabines. Une douche doit être prise avant de rentrer dans l’eau mais pas après afin d’éviter les files. 5 personnes sont autorisées à prendre une douche simultanément", détaille la commune dans un communiqué.

Ce lundi, c'est le bassin de Watermael-Boitsfort, le Calypso 2000, qui a lui aussi rouvert, là encore avec obligation de réserver obligatoirement à l'avance un créneau de nage. Avec ces deux réouvertures, la région bruxelloise comptera désormais huit piscines ouvertes (Laeken, Marolles, Etterbeek, Saint-Josse, Saint-Gilles, Ganshoren et donc Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Pierre) sur les quinze bassins publics que compte son territoire.

D'ici une semaine, c'est Neder-Over-Hembeek qui accuillera à nouveau les plongeons (réouverture prévue le 20 juillet). Les piscines de Molenbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Anderlecht devraient rouvrir début août. Celles d'Uccle et Evere devraient suivre dans les semaines qui suivent. Par contre, à Ixelles et Schaerbeek, les nageurs devront patienter de longs mois. Des travaux y étaient en cours déjà avant la crise sanitaire et le confinement qui a ensuite entrainé la fermeture de tous ces bassins.