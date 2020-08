À Molenbeek au temps du coronavirus, des artistes inventent le peep-show culturel

Depuis jeudi et le dernier CNS, les lieux de spectacle sont autorisés à accueillir davantage de public, 400 personnes à l’extérieur et 200 à l’intérieur. Une bonne nouvelle pour les artistes et les acteurs du monde culturel qui n’ont pas cessé de se réinventer depuis le début de la crise sanitaire. Au Recyclart à Molenbeek, un spectacle un peu particulier est proposé au public, le peep-show culturel.

Installés dans une petite cabine, et pour le prix d’une bière, les spectateurs assistent à une courte représentation. Tout se passe au centre de la salle de spectacle où 19 petites cabines sont positionnées en cercle autour d’une scène unique. Les spectateurs insèrent un jeton, le volet se lève et le show peut commencer.

Avec son artiste, chaque petite scène tourne sur elle-même, derrière les vitres on aperçoit des visages, on devine des sourires. Après quinze minutes, "excitantes et ludiques" pour les uns "marrantes" pour les autres, le public est agréablement surpris.

Une autre dimension

Même constat pour Moustafa, le musicien, malgré la distance et les murs en bois, il a réussi à opérer une rencontre avec les spectateurs, "l'énergie circule, c’est une première expérience dans une autre dimension."