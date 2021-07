A la rencontre du patrimoine mobilier bruxellois

Connaissez-vous le patrimoine mobilier bruxellois ?

En association avec "Urban. brussels", le collectif "Patrimoine à roulettes" veut l’amener au plus près du public pour lui faire découvrir et le sensibiliser. Répondant au doux nom de "Curieuze Neuze", cette campagne veut mettre en avant la richesse insoupçonnée des musées, des institutions et des collections privées de la Région. On pense aux tableaux et sculptures, aux objets de folklore et de traditions, aux images et photographies. Et pour y parvenir, les membres du collectif vont à la rencontre du public cet été avec une carriole dans les parcs de la capitale. A l’intérieur, un tas de jeux à l’effigie de ce patrimoine. "Il y a un patrimoine d’une diversité et d’une richesse et cet héritage est commun" explique Yves Hanosset, responsable de "Patrimoine à roulettes", l’association qui gère le projet.

Reliques dentaires, chaise design et vieux outils

"Brosse à cheveux issue du Moyen Âge, outils et machines liés au passé industriel bruxellois, bonnets de bain farfelus des années ‘50, gueules de géants du 19e, costumes de l’Ommegang et bien d’autres encore… Les musées, institutions publiques et collections privées bruxelloises recèlent de nombreux trésors méconnus du grand public" expliquent les responsables de la campagne Curieuze Neuze. "Pour connaître l’existence de cet héritage, il faut pouvoir le rencontrer et si on ne va pas dans les musées, c’est difficile poursuit Yves Hanosset. "Nous allons donc dans les parcs et dans les cafés le faire découvrir directement au public".

Jeux pour tous les âges dans les parcs, les bars et les trams

Concrètement, dès ce 5 juillet, l’équipe promènera la carriole les après-midi de l’été dans les parcs de la capitale pour faire jouer le public. Jeux de cartes, dessins et ateliers de création autour d’œuvres du patrimoine bruxellois, le tout à jouer en famille. Entre 17H et 21h, l’équipe ira dans les bars bruxellois. Des sous-bocks illustrés par des éléments de patrimoine seront distribués. Et enfin, 55 QR codes différents à scanner seront collés dans les trams de la STIB. Ils permettront aux voyageurs de jouer en ligne à des puzzles, des énigmes et des casse-têtes sur le patrimoine le temps du trajet. Les lignes de trams 4, 51, 81, 82, 92, 97 seront exploitées dès le 4 juillet. L’opération s’étendra à d’autres lignes au fil des semaines.