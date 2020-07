À la découverte du nouveau bar karaoké de Bruxelles

L’envie de pousser la chansonnette ne vous quitte plus ? Un bar karaoké a ouvert ses portes à Bruxelles. Le KaraFun Bar propose des pièces privatives pour pouvoir chanter entre amis ou en famille sans craindre le regard d’inconnus sur ses performances vocales. La rédaction web de Flair a été invitée à tester le concept. La journaliste Gwendoline Cuvelier a expliqué cette expérience musicale décalée au micro d’Audrey Daco.

Quand la rédaction web de Flair va tester un nouveau lieu pour ses lecteurs, elle ne fait pas les choses à moitié. Six membres de l’équipe ont été embarqués pour tester ce nouveau bar karaoké bruxellois. Le concept a convaincu les journalistes. "On a passé vraiment une super chouette soirée. On était totalement dans notre petite bulle puisque les salles sont privatisées. Ça convient bien à la situation actuelle !", explique la journaliste Gwendoline Cuvelier.

Le lieu assume une décoration bling bling, un peu kitch."Il y avait aussi plein de petits accessoires, c’est ça qui est marrant : des fumées, des effets de lumière. Il y a aussi moyen de faire des photos pendant qu’on chante", relate la journaliste. Le KaraFun Bar se situe dans le piétonnier du centre de la capitale. Il peut accueillir des groupes de 3 à 25 personnes.

