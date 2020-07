À la découverte des ruelles qui font le charme de Bruxelles

Bruxelles ne vous a peut-être pas encore délivré tous ses secrets ! La rédaction du quotidien La Capitale a arpenté les rues de la capitale pour y dénicher les plus beaux recoins, les lieux les plus "instagramables". Le journaliste François Dehut l’a raconté à Bruxelles Matin.

Le quotidien La Capitale vous fait découvrir les plus belles rues de Bruxelles - 09/07/2020

Même quand on ne part pas en vacances, l’été est souvent l’occasion de faire des excursions. "À Sudpresse, il y a en ce moment la sélection du plus beau village de Wallonie", explique le journaliste François Dehut. "À Bruxelles, on s’est dit qu’on allait partir sur la même idée et aller à la recherche des plus belles rues", continue-t-il.

Le quotidien a sélectionné une dizaine de rues de la capitale. Des endroits qui ont parfois des allures de village, à l’intérieur même de Bruxelles. "Dans la presse locale, chaque journaliste, ou presque, est responsable de couvrir plusieurs communes. Ce sont des coins que les journalistes connaissent vraiment bien. On a donc eu un débat entre nous pour choisir les rues. On a aussi sondé les réseaux sociaux."

La liste n’est bien sûr pas exhaustive. Elle met notamment en avant la rue Porseleine à Anderlecht. Le journaliste de La Capitale François Dehut l’avoue : c’est celle-là sa favorite.

