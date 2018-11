A Ixelles, le nouveau collège Ecolo-PS est au complet.

Le collège d'Ixelles prend forme, à deux semaines de l'installation de la nouvelle majorité Ecolo-PS conduite par le bourgmestre vert Christos Doulkeridis. Ecolo a droit à cinq échevins et il a désigné trois femmes et deux hommes pour assumer les compétences qui lui ont été dévolues. L'ancienne cheffe de groupe Audrey Lhoest gèrera le paquet Environnement-Climat, Affaires sociales, Seniors et Santé, Commerce-Développement économique-Marchés-Evénements, Tourisme. Yves Rouyet sera en charge de l'Urbanisme, Patrimoine, Mobilité, Bien-être des animaux; Els Gossé (Groen) a hérité des Affaires néerlandophones (culture et enseignement), Europe, Vie de quartier, Economat, Centrale d’Achat; Ken N'diaye sera l'échevin de la Culture et du Musée; enfin, Anaïs Camus s'occupera de Petite enfance et Crèches, Propriétés communales, Transports.

Côté socialiste, Béa Diallo sera échevin des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention; Caroline Désir s'occupera de l'Instruction publique et de la Rénovation urbaine; Romain De Reusme conserve les Travaux publics et l'Egalité des Chances; le petit nouveau dans les rangs socialistes, Nabil Messaoudi, prendra en charge la Propreté publique et la Cohésion sociale.

Une mission spéciale d'animation du processus démocratique de transition écologique de la commune a été confiée à la conseillère communale Ecolo Nora Bednarski, candidate d'ouverture issue de la société civile.