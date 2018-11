A Ixelles, Ecolo a choisi ses échevins et échevines : 3 femmes et 2 hommes

Le collège d'Ixelles prend forme, à deux semaines de l'installation de la nouvelle majorité Ecolo-PS conduite par le bourgmestre vert Christos Doulkeridis. Ecolo a droit à cinq échevins et il a désigné trois femmes et deux hommes pour assumer les compétences qui lui ont été dévolues. L'ancienne cheffe de groupe Audrey Lhoest gèrera le paquet Environnement-Climat, Affaires sociales, Seniors et Santé, Commerce-Développement économique-Marchés-Evénements, Tourisme. Yves Rouyet sera en charge de l'Urbanisme, Patrimoine, Mobilité, Bien-être des animaux; Els Gossé (Groen) a hérité des Affaires néerlandophones (culture et enseignement), Europe, Vie de quartier, Economat, Centrale d’Achat; Ken N'diaye sera l'échevin de la Culture et du Musée; enfin, Anaïs Camus s'occupera de Petite enfance et Crèches, Propriétés communales, Transports.