A deux doigts du dépôt de bilan,une restauratrice bruxelloise mobilise sur les réseaux sociaux

Virginie Monu exploite "Jour de Fête", un restaurant situé boulevard Anspach, au coeur du piétonnier bruxellois. Depuis le lockdown, les attentats et la fermeture des tunnels, son chiffre d'affaires a périclité. La suppression de sa terrasse au début de l'été, à cause des travaux sur le piétonnier, n'a fait qu'aggraver les choses. Virginie Monu a privilégié le paiement de ses fournisseurs à ses obligations à l'égard de l'ONSS et s'est rapidement retrouvée avec les huissiers à sa porte. Ne sachant à qui s'adresser, ignorant la possibilité de demander un crédit de crise auprès de Finance.brussels, Virginie Monu s'est fendue d'une carte blanche sur sa page Facebook.

Un élan de mobilisation

A sa grande surprise, son coup de gueule a touché un vaste public et entraîné un élan de solidarité. "Des clients qui ne venaient plus depuis 3 ans sont redescendus dans le centre et j'en suis vraiment émue", explique la restauratrice. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles et l'échevine du commerce se sont manifestés et ont proposé diverses pistes de solution. La proximité des élections a du bon. Virginie Monu espère recevoir un prêt de Finances.brussels et compte sur un moratoire de la part de l'ONSS pour apurer ses dettes.

Un rassemblement samedi

Le succès de son initiative a attiré l'attention d'autres commerçants du centre-ville et de comités d'habitants. Tous sont demandeurs d'une accélération des travaux du piétonnier et d'informations claires et précises sur la date de fin du chantier. Ils se rassembleront samedi après-midi, sans doute place Fontainas, pour permettre à tous ceux qui éprouvent des difficultés de trouver un espace de parole et de faire entendre leur voix.