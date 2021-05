A Bruxelles, un infobus pour répondre aux questions des commerçants et entrepreneurs

L'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise hub.brussels lance l'Infobus du 1819, un bus qui sillonnera la Région-capitale de fin mai à fin septembre pour répondre aux questions des commerçants et entrepreneurs, indique-t-elle mardi dans un communiqué.

Ce service de proximité vise à informer les commerçants qui se posent des questions sur les aides disponibles, et les entrepreneurs à la recherche d'un accompagnement pour démarrer leur projet. "Délocaliser le service 1819 via l'Infobus pour se rendre au cœur des quartiers bruxellois, c'est augmenter la possibilité de faire connaître les aides, primes et accompagnements que propose la Région bruxelloise", souligne la secrétaire d'État en charge de la Transition économique, Barbara Trachte.

L'Infobus stationnera dans un premier temps à Anderlecht, à partir du 25 mai, avant de sillonner différentes communes jusqu'à la fin du mois de septembre. Son itinéraire est disponible sur le site www.1819.brussels/infobus.

La décentralisation des services du 1819 fait partie des actions mises en place par la Région et hub.brussels depuis le début de la crise Covid-19.