A Bruxelles, on vaccine désormais dès 56 ans

Cela pourrait en étonner certains en Wallonie ou encore en Flandre. A Bruxelles, on vaccine déjà ces derniers jours des personnes de moins de 60 ans, pourtant sans gros problèmes de santé. En fait, les Bruxellois de 56 ans ou plus peuvent appeler un numéro pour recevoir un rendez-vous dans les jours qui suivent (02/214.19.19). Et, selon les autorités régionales, cela s’explique.

Des anti-vax plus francophones ?

La première piste avancée par Inge Neven, de la Cocom, l’administration qui coordonne la vaccination à Bruxelles, c’est la démographie. "La population à Bruxelles est par exemple un peu plus jeune qu’en Flandre ou qu’en Wallonie. Donc, on descend plus vite dans les tranches d’âges pour les personnes appelées".

Une deuxième explication, c’est qu’à Bruxelles les plus de 75 ans sont moins nombreux, jusqu’ici, à avoir accepté d’être vaccinés. Environ 70% d’entre eux ont dit oui au vaccin à Bruxelles, contre près de 90% jusqu’ici en Flandre.

Il y a quand même une peur qui s’est un peu installée

Du coup, des vaccins prévus pour ces seniors bruxellois peuvent être administrés à des plus jeunes. Quant à savoir pourquoi les personnes âgées se font moins vacciner à Bruxelles, là aussi les autorités ont des explications. "La première, c’est qu’il y aurait davantage d’anti-vaccins qu’en Flandre". Une tendance encore accentuée avec les annonces de ces derniers jours. "Depuis la semaine dernière et les annonces à propos du vaccin Astra Zeneca (le fait de ne plus l’administrer qu’aux plus de 55 ans, à cause d’un risque potentiel de thromboses, ndlr), il y a pas mal de personnes qui ont annulé leur rendez-vous. Ce qui signifie aussi qu’il y a quand même une peur qui s’est un peu installée".

La Cocom évoque désormais le chiffre de 10% d’annulations ces derniers jours pour des personnes qui devaient recevoir le vaccin Astra Zeneca.