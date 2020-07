A Bruxelles, on va notamment diffuser... des odeurs pour ramener les clients dans les commerces

La Ville de Bruxelles vient de présenter son plan de relance économique en vue de l'été et du reste de l'année. L'objectif est simple : ramener du monde dans les commerces et les attractions bruxelloises, après la crise du Covid-19.

Dans le viseur des autorités, surtout les touristes et clients Flamands, Wallons et Bruxellois, difficulté de voyages internationaux oblige. Pour les attirer et aider ses commerces, la Ville prévoit un budget de 14 millions d'euros qui va se répartir via de mesures assez classiques, comme une grosse campagne de communication et de promotion de Bruxelles à 2 millions d'euros, la non-perception des loyers pour les commerçants qui occupent des bâtiments appartenant à la Ville (2,5 millions d'euros), une enveloppe pour développer les projets de relance proposés par les commerçants eux-mêmes (500.000 euros), la non-perception de certaines taxes, …

Mais à côté de cela, la Ville de Bruxelles veut aussi miser sur l'originalité. "Aujourd'hui, toutes les villes doivent se relancer et tenter de séduire les clients belges et voisins de la Belgique pour cet été", explique Fabian Maingain, l'échevin du commerce (Défi). "Nous devons donc sortir du lot si on veut que cela marche. Être original".