A Bruxelles, les musiciens de rues ne sont plus autorisés à utiliser des amplificateurs

Pour pouvoir jouer dans les rues de Bruxelles, les artistes doivent passer une audition devant un jury, être diplômés d'une école liée aux arts et le son produit par leurs instruments ne peut dépasser 60 décibels. Anciennement, l'usage des amplificateurs était toléré par la ville mais depuis le 1er janvier, celle-ci a durci son règlement.

Les hauteurs du Mont-des-Arts face à Bruxelles, sont un lieu très fréquenté par les touristes et c’est là que Stefan Gillis, un chanteur de 26 ans s’installe régulièrement pour se produire. Malgré la nouvelle règlementation, Stefan se sert toujours d’un amplificateur lors de ses performances.

"Pour toucher des gens plus éloignés, leur faire parvenir un écho de ma musique, certains rebroussent chemin et restent parfois une ou deux heures à l’écoute et cela, c’est la force de l’ampli ", explique le musicien.

Partir jouer ailleurs

Mais depuis peu, la ville a décidé d’appliquer le règlement à la lettre et de verbaliser l’usage de ces appareils. Stefan a déjà reçu une amende de 75 euros. Mais il continuera de braver l’interdiction, selon lui ce n’est pas le cas de tous les artistes. Beaucoup changent leurs plans et décident même de partir jouer dans d’autres pays.

Revenir à la règle initiale

C’est suite aux nombreuses plaintes des commerçants après l’organisation des Plaisirs d’Hivers que Delphine Houba, l’échevine de la culture bruxelloise a décidé de la mesure :

"J'ai décidé de revenir à la règle initiale, qui considérait que l’amplification n’était qu’une exception. En interdisant pour le moment le recours à l’amplification afin de permettre aux riverains et aux commerçants de retrouver une certaine quiétude dans leur quartier. L’idée est de refaire le point, évidemment", précise la mandataire.

Et Delphine Houba l’assure, une réunion sera organisée prochainement avec les artistes.