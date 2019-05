A Bruxelles, le quartier Saint-Jacques se dote d'une «charte de la vie nocturne»

Rendez-vous festif incontournable du centre de Bruxelles, le quartier Saint-Jacques se dote d'une « charte de la vie nocturne ». C'est une initiative de la Ville des Bruxelles, de la zone de police et des établissements de nuit, en collaboration avec la Région. Elle invite les commerçants du quartier à s'engager contre le tapage nocturne, la consommation excessive d'alcool et la discrimination et cela sur base volontaire.

Avec sa trentaine de bars arc-en-ciel, le quartier Saint-Jacques compte parmi les plus animés du centre mais aussi les plus bruyants pour les riverains. Avec cette charte, la Ville désire redéfinir un cadre de vie nocturne serein, comme l’explique Maude Glorieux, la responsable du service tranquillité publique à la ville de Bruxelles :

«On rappelle aux établissements qu’ils doivent se conformer à l’ensemble du règlement général de police mais aussi à d’autres règlements en matière de gestion de leur clientèle. Par exemple on va leur demander d’être vigilants aux bruits que font les fêtards lorsqu’ils sortent pour fumer sur le pas de la porte mais également de veiller à ce que les gens ne sortent pas avec un verre en verre s’ils ne sont pas adossés à une terrasse.»

Non contraignante

Un rappel des règles, des conseils et des formations sont proposés aux signataires de la charte.

Parmi ceux-ci : Frederick Da Soghe, tenancier et ambassadeur de la nuit à la Fédération Horeca de Bruxelles, il souligne l’accueil positif de la plupart des établissements faisant partie du syndicat d’initiative gay : « Un logo rendra les signataires reconnaissables, on aura dès lors accès à la boîte à outils. Par la suite on fera une présentation plus approfondie auprès des commerçants autour de nous et on proposera d’avoir ce lien étroit avec la cellule tranquillité publique», précise le tenancier.

L’initiative, bien accueillie par le comité de quartier Saint-Jacques, a beaucoup moins convaincu les voisins du quartier Saint-Géry, où elle devrait être transposée après son évaluation d'ici un an, ces derniers doutent de l’efficacité d’une charte de nature non contraignante.