À Bruxelles, la qualité de l’air est moyenne : phase 1 du plan d’urgence "pic de pollution" activée

La Région de Bruxelles Capitale informe et sensibilise le grand public sur la qualité de l’air. Il s’agit de la première des quatre phases du plan d’urgence "pic de pollution". "Si cette situation dure plus de deux jours, des mesures pour encourager les alternatives à la voiture et limiter son usage seront mises en place", informe Bruxelles environnement dans un communiqué.

"Des concentrations élevées de particules fines sont actuellement mesurées sur l’ensemble du pays, continue le communiqué. "L’importation d’un nuage de poussière du Sahara via un vent de secteur sud contribue de manière significative aux concentrations élevées de particules fines."

Sur le pollumètre de Bruxelles-Environnement mis à jour heure par heure, la qualité de l’air est jugée "moyenne" vers 16h30 ce jeudi après-midi. CELINE, la cellule interrégionale de l’environnement, prévoit de fortes concentrations de particules fines dans l’air provoquées par le nuage de poussière du Sahara. "Les concentrations devraient rester supérieures à 50 µg/m³ pendant au moins 24 heures", précise-t-elle.

Pas de sport intense

Bruxelles Environnement conseille donc aux personnes qui ont déjà du mal à respirer ou des problèmes cardiaques de ne pas faire de sport intense en extérieur pour le moment. Les personnes asthmatiques, les vieilles personnes et les jeunes enfants sont aussi dans les profils dont le risque est plus élevé.

L'administration régionale rappelle qu’en trop grand nombre et si l’on y est longtemps exposé, les particules fines peuvent provoquer différents symptômes, en particulier pour les personnes qui ont déjà des soucis respiratoires. Elles peuvent engendrer des problèmes pour respirer, ralentir la circulation du sang, provoquer des bronchites, de l’asthme et à très long terme le cancer du poumon. Les personnes qui ont déjà de l’asthme ou des problèmes respiratoires chroniques risquent de voir leurs soucis s’aggraver.

Limiter la pollution

Si la phase 1 ne prévoit pas encore de limiter la circulation de voitures, il est tout de même conseillé à la population de préférer les transports en commun, le vélo, la marche, de covoiturer ou de télétravailler. Une dernière habitude déjà imposée par la crise sanitaire.

Mais tout le monde ne peut pas se passer de sa voiture. Dans ce cas, Bruxelles environnement conseille de "respecter les limitations de vitesse, d’adopter une conduite calme et anticipative, d’éviter de chauffer le moteur à l’arrêt, de respecter les prescriptions d’entretien et de vérifier régulièrement la pression des pneus."

Il est aussi conseillé de réduire sa consommation d’énergie à la maison en ne dépassant pas les 20° en intérieur ou en évitant le chauffage au bois par exemple.