A Bruxelles, la N-VA se présente comme force de changement et veut gouverner

La N-VA a présenté les grandes lignes de son programme pour la Région bruxelloise. En tête de leurs priorités, les nationalistes flamands placent la réduction du nombre de structures "pour mener une politique plus efficace". Fusion des 19 communes et Cpas, des six zones de police, diminution du nombre de mandataires, la N-VA demande un véritable big bang de la gouvernance bruxelloise.

Incontournable pour être au pouvoir

Pour la tête de liste bruxelloise, Cieltje Van Achter, les autres partis flamands sont au pouvoir depuis 25 ou 30 ans. Ils présentent un bilan négatif et n'ont pas tenu leurs promesses. Bruxelles a donc besoin de changement et d'audace. En obtenant le meilleur score des partis flamands, la N-VA entend bien participer au prochain exécutif régional pour incarner ce changement.

Pour améliorer la qualité de l'air en ville, la N-VA ne propose pas de réduire la pression automobile. Elle envisage par contre de planter des centaines d'arbres, en particulier dans les quartiers les moins verdurisés.

Le programme des nationalistes en matière d'emploi risque de se heurter de plein fouet à un véto francophone. Limitation des allocations de chômage dans le temps, rationalisation des emplois "fortement subsidiés" dans les pouvoirs publics et les asbl, accompagnement intense vers le travail des demandeurs d'emploi via des stages et des formations (notamment linguistiques) composent le cocktail de mesures proposées.

La N-VA consacre un chapitre au bien-être animal. L'occasion d'affirmer son opposition à l'abattage sans étourdissement et sa volonté de transformer le Service Bien-être animal en une véritable police des animaux.

La N-VA compte actuellement trois députés au Parlement bruxellois. Pour s'ériger en force politique incontournable dans le collège électoral néerlandophone, elle devrait au moins doubler ce score. Une gageure impossible à réaliser sans glaner de nombreux suffrages dans l'électorat francophone de Bruxelles.