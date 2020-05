A Bruxelles, la crise sanitaire accélère un basculement dans la pauvreté

Il fonctionne depuis plus de deux mois. Le numéro vert bruxellois pour les urgences sociales tire un premier bilan. Sur place, on a déjà répondu à quelque 1.500 appels. Les plus grands besoins concernent l'accès à de l'aide alimentaire, à un logement ou aux soins de santé.

Pour les professionnels qui répondent et qui assurent le suivi des appels, un constat interpelle particulièrement : en cette période de crise, les personnes fragilisées peuvent encore, plus qu'en temps normal, basculer très rapidement dans la pauvreté. Julie Kesteloot est la secrétaire générale ad interim de la Fédération des services sociaux qui a mis ce numéro en place. Elle nous explique tout cela dans la vidéo ci-dessous, ainsi que l'aide qui peut être apportée, de manière anonyme par les professionnels de ce service.

Julie Kesteloot qui est l'invitée de Geoffroy Fabré dans Bruxelles Matin sur Viva Bruxelles. Ce numéro gratuit est joignable au 0800/35 243.