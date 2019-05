A Bruxelles de plus en plus de familles avec enfants sont sans abris

A Bruxelles, on dénombre près de 4200 personnes qui vivent en rue, dans des structures d’accueil d’urgence, des maisons d’accueil ou encore des squats. C’est ce qui ressort du dernier dénombrement de La Strada, centre d'aide aux sans-abris à Bruxelles. On constate également une augmentation ces dernières années du nombre d’enfants. Une vingtaine vivent même en rue avec leur famille. Un chiffre inquiétant qui ne diminue pas. Autre constat, les familles avec enfants sont de plus en plus nombreuses dans les centres d’accueil d’urgence

C’est le cas de cette famille monoparentale, Mir vit depuis 8 mois avec son bébé au Samusocial, la dernière solution pour cette jeune mère célibataire. Après avoir été hébergée quelques temps chez des amis, elle frappe à la porte du Samusocial, elle y passera 6 mois. Pas l'idéal pour une mère avec un enfant en bas âge. Fin février, elle obtient une place au centre Famille du Samusocial, une solution plus adapté à sa situation , estime la jeune maman : "Ici on n’est pas mélangés, il n’y a que des familles avec enfants. On est vraiment bien installés."

Un accompagnement spécifique

Les familles avec enfants sont de plus en plus nombreuses dans ces centres. Un public qui nécessite un accompagnement spécifique comme l’explique Noemie Corne, Coordinatrice du Centre famille du Samusocial :

"Notre spécificité est de pouvoir entrer plus en profondeur dans a situation des familles pour travailler leur orientation par rapport à leur propre projet"

Sortir durablement les familles de la rue

L'objectif est de sortir durablement ces familles de la rue, un travail qui demande du temps. Mais pour Benoit Quitelier, chercheur à la Strada " Il n’y a jamais assez de places. On a l’impression que l’on ouvre de nouvelles places, elles sont tout de suite remplies et qu’il y a toujours le même nombre de personnes à la rue. "

Pas étonnant dans ce contexte que les centres d'accueil ne désemplissent pas et que les familles avec enfants y soient toujours aussi nombreuses.

Parmi les 4200 personnes recensées, près de 15 % des personnes dénombrées avaient moins de 18 ans.