À 30 ans, mini-Europe bat son record de visites

La Tour Eiffel, la Tour de Pise, le Big Ben londonien… mais en tout petit, c’est Mini-Europe. Le parc d’attraction fête ses 30 ans et reste encore et toujours séduisant. Il a battu son record de visites l’an dernier avec 390.000 entrées. Au total, l’Europe miniature a accueilli 9 millions de visiteurs.

Voilà trente ans que l’éruption du Vésuve fait vibrer les visiteurs de Mini-Europe comme cette élève hollandaise venue avec son école. « Tu peux voir toutes les choses qui font l’Europe en venant ici. Tu apprends vraiment beaucoup. »

Un peu plus loin, une mini-pelleteuse vient démolir un mur de Berlin pas plus haut que 15 centimètres. « C’était un mur qui séparait l’Allemagne en deux », explique une institutrice à sa classe. Car mini-Europe, c’est un voyage à travers le continent, mais aussi à travers son histoire. « C’est ludique, les enfants découvrent et puis on reparlera ensemble pour voir ce qu’ils en disent », réagit-elle.

Alors qu’ont-ils découvert ? « La Tour Eiffel, répond cette jeune élève. Je ne l’ai jamais vue en vraie mais je peux la voir ici ! »

Quand mini-Europe est née il y a trente ans, pas de tablettes, ni d’ordinateurs. Aujourd’hui, tous ces monuments sont visibles en ligne. Et pourtant, la vieille recette des maquettes en trois dimensions plaît toujours. « C’est bien fait, c’est beau. Au moins on découvre en vrai. », note Mathys, 11 ans. « Ça fait bizarre parce que moi, je suis toujours sur ma tablette, explique le petit Enzo. Ici, j’adore. »

Des anecdotes à la pelle

Thierry Meeus, Administrateur délégué, est intarissable sur les anecdotes qui se cachent derrière chaque maquette. Certaines sont même politiques. « Nous sommes ici près du port de Barcelone, décrit-il. On a beaucoup parlé des manifestations pour l’indépendance catalane… avec les pros et les anti. Ici, ils sont représentés et j’ai reçu des mails très virulents de la part d’Espagnols. J’ai même dû m’expliquer auprès de l’ambassade espagnole. Madame l’ambassadrice est venue jusqu’ici pour voir qu’il n’y avait pas de parti pris. »

Un peu plus loin, c’est le Big Ben qui vient d’être rénové pour 150.000 euros. Et avec le Brexit ? « On est créatif, répond l’administrateur délégué. On mettra une barrière indiquant que l’on quitte l’Union. »

Une expo sur l’Europe pour son anniversaire

Pour passer le cap de la trentaine, mini-Europe s’est offert la fontaine de Trevi et une exposition « Spirit of Europe » qui raconte l’histoire de l’Union européenne. Mais ce n’est pas tout. Au programme, des animations médiévales en juin, une scène sur les grandes personnalités des siècles des lumières et une fête d’Halloween encore plus importante que les autres années.

Un avenir incertain

Mais bien plus que l’avenir du mini Big Ben, c’est tout le futur de mini-Europe qui est incertain. Le plateau du Heysel doit en effet être réaménagé avec le projet Neo. Si le terrain appartient à la base à la Ville de Bruxelles, il a été aujourd’hui cédé au consortium du projet Neo qui représente légalement à la fois la Ville et la Région. Le projet étant encore en discussion, Thierry Meeus espère garder sa place au pied de l’Atomium. « On n’a pas de certitude. La seule chose qu’on sait, c’est qu’on va rester jusqu’en 2020. »