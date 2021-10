73% des jeunes musulmans se sentent chez eux à Bruxelles, selon une étude

Enquête sur les jeunes musulmans à Bruxelles - 73 pourcents des jeunes musulmans se sentent chez... Un pourcentage important des jeunes musulmans se sentant chez eux dans la capitale. C'est ce qui ressort d’une vaste étude menée conjointement par l'ULB et la VUB. Elle révèle non seulement leur attachement à la capitale mais aussi à leur religion. Celle-ci est jugée importante par 98 pourcents des sondés. Si certains suivent les règles assez scrupuleusement d'autres se questionnent et admettent aménager la religion « à leur sauce ». L’enquête est à lire dans son entièreté sur le site internet de l'ULB.