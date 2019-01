7000 euros pour la Villa Indigo, une maison de répit à Evere

7000 euros pour la Villa Indigo à Evere, c'est le prix reçu par la Fondation BNP Paribas Fortis. Le fonds de mécénat de la banque a récompensé 84 associations dans toute la Belgique. Les projets doivent avoir un lien avec l'intégration par l'éducation des enfants et jeunes défavorisés. La Villa Indigo accueille des enfants qui souffrent de maladies chroniques pour que les parents soufflent et prennent du temps pour eux. Cet argent sert à mettre en place l'approche Snoezelen.

Pour découvrir cette méthode, direction Evere dans la Villa Indigo. Dans l'une des pièces de ce centre, on y retrouve une pièce au décor un peu spécial: un rideau lumineux de fils multicolores, des grelots, une colonne d'eau lumineuse et une musique relaxante. La lumière est tamisée et des étoiles illuminent le plafond. C'est l'espace Snoezelen. "C'est une pièce qui éveille vraiment beaucoup les sens des enfants", explique Magali Héris, puéricultrice, assise sur un matelas d'eau.

Éveiller les sens permet d'apaiser les enfants du centre. Magali a utilisé cette approche avec un enfant malvoyant. "C'est un enfant qui est très méfiant de base. Petit à petit il a commencé à toucher, à s'asseoir sur les bords qui sont un peu plus durs. Et finalement, il a fini par s'allonger. Il est resté pendant environ une demi heure sur ce matelas d'eau à juste sentir son corps bouger au gré des mouvements de l'eau. Ca peut paraître simple mais c'était un chouette moment car il était détendu, à l'aise. J'ai senti qu'il avait confiance en moi."

La Villa Indigo vient de recevoir 7000 euros pour développer l'approche Snoezelen. "On va réfléchir à la façon dont on va agrandir cette pièce", explique Dorothée Pereira, directrice de la Villa Indigo. L'association investit également dans des chariots Snoezelen pour transformer une chambre en un univers apaisant. Car la Villa Indigo ne propose pas qu'un accueil de jour. "Nous proposons des séjours résidentiels où l'enfant reste dormir chez nous. Pour cela, nous avons une équipe pluridisciplinaires (NDLR: pédiatre, infirmiers, puéricultrices) qui s'occupe des soins médicaux. L'enfant a droit à 32 jours de résidence par an." Une façon de combler le manque de structures d'accueil quand il n'est pas hospitalisé.