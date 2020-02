600 écoliers de Woluwe-Saint-Pierre vont chanter l'opéra Turandot de Puccini

Quatre écoles communales fondamentales de Woluwe-Saint-Pierre et quatre écoles européennes répètent depuis le mois d'octobre le célèbre opéra "Turandot" de Puccini. L'initiative émane d'Europa in Canto, qui l'a proposée à l'échevine de l'enseignement de la commune. Ce sera une première belge.

Apprendre à chanter...en italien

Chanter un opéra quand on suit les cours de troisième maternelle et du degré primaire, ce n'est déjà pas une mince affaire. Quand, en plus, il faut mémoriser des extraits du livret en italien, l'opération paraît relever de l'exploit. Pourtant, à écouter répéter ces enfants de 2e année primaire de l'école de Joli-Bois, tout semble couler de source. Une coache vocale accompagne les chanteurs débutants, assistée par une professeure d'italien, qui veille à la bonne prononciation de la langue de Dante. Pour la coache Doris Cerin Otocan, la difficulté d'apprendre l'italien se combine à la difficulté d'apprendre à chanter.

"Apprendre l'italien et l'amour de l'opéra, introduire l'opéra dans l'école, avoir un nouveau public, tout ça est difficile. Ce n'est pas facile pour les enfants mais c'est comme un jeu. Ca les amène à écouter aussi de l'opéra à la maison avec leurs parents".

Effectivement, une des jeunes apprenties chanteuses confirme que les répétitions se poursuivent au domicile familial, notamment grâce à une application fournie par l'école. Elle a en tout cas saisi le sens de l'histoire. "C'est un princesse qui a un coeur de glace. Son père avait dit qu'il y avait des princes qui devaient venir de très loin pour passer des épreuves. Et la personne qui réussissait les épreuves pouvait épouser Turandot. Mais Turandot, elle ne voulait pas l'épouser".

En concert au Wall

Au total, quelque 600 élèves des écoles de Woluwe-Saint-Pierre se produiront sur scène les 20 et 21 février au centre culturel de la commune, le Wall. Les enfants seront encadrés par des chanteurs et un orchestre professionnels.