5G à Bruxelles : la hausse de la norme d’émission va dans la bonne direction mais il faudra plus

La hausse de la norme d’émission pour la 5G à Bruxelles entérinée vendredi par le gouvernement bruxellois va dans la bonne direction, réagit Proximus en fin d’après-midi. Selon l’opérateur, c’est en effet un "bon premier pas" pour lui permettre de commencer à implémenter cette technologie dans la capitale.

Mais il faudra, à plus long terme, évoluer vers la norme recommandée par l’Organiston mondiale de la Santé (OMS), comme c’est le cas dans la grande majorité des pays européens, pour éviter des limitations, estime-t-il.

►►► À lire aussi : 5G à Bruxelles : le gouvernement régional donne son feu vert à une hausse de la norme d’émissions

Le gouvernement bruxellois s’est finalement accordé vendredi sur le principe d’une hausse, "limitée", de la norme d’émission des radiations non-ionisantes dans la capitale. Cette norme balise l’exposition, à chaque endroit de Bruxelles, aux rayonnements des antennes émettrices de téléphonie ou d’internet mobile. Les normes très strictes en vigueur dans la capitale bloquaient jusqu’ici l’avancée du dossier de la 5G.

Vendredi, l’exécutif régional "a décidé de valider le principe d’une hausse limitée de la norme d’émission actuelle en la portant à 14,5 V/m (Volts par mètre, NDLR) et en y intégrant les antennes radio et télévision". La future norme restera malgré cette hausse "la plus stricte du pays", souligne-t-il.

Cette nouvelle norme est donc un bon début

"Nous rappelons qu’un bon réseau mobile est un élément essentiel de l’activité économique et touristique, ainsi que de la vie sociale à Bruxelles. En tant qu’opérateur, nous voulons aider Bruxelles à devenir une ville numérique mais, pour ce faire, nous avons besoin d’un cadre juridique évolutif qui nous permette d’améliorer notre réseau mobile. Cette nouvelle norme est donc un bon début", commente Proximus.

►►► À lire aussi : 5G : Madrid lève 1 milliard d’euros avec l’attribution de la "fréquence d’or"

Elle permettra de débuter le déploiement de cette technologie mais, à plus long terme, l’entreprise semi-publique s’attend encore à des limitations, qui seront d’ailleurs accrues si la norme doit être partagée entre quatre opérateurs au lieu de trois, glisse-t-elle. Proximus préconise dès lors d’évoluer vers la norme recommandée par l’OMS, qui est à 41,2V/m.