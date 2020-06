5,5 millions d'euros pour rénover la partie classée de la Bourse de Bruxelles

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi de libérer 5,5 millions d’euros pour la rénovation du patrimoine classé du bâtiment de la Bourse de Bruxelles et du site archéologique "Bruxella 1238", sous la rue de la Bourse. Ce lieu iconique de la capitale est destiné à devenir un pôle d’attraction culturel centré sur le 'Belgian Beer World', un espace consacré à la culture brassicole belge. L’endroit devrait être rendu accessible au public à compter du printemps 2023.

De petits travaux de démontage ont commencé début février. La rénovation proprement dite est censée entrer en rythme de croisière au cours de l’été.

Rénover et restaurer

Selon le secrétaire d'Etat bruxellois en charge du Patrimoine, Pascal Smet (one.brussels/sp.a), les moyens dégagés jeudi permettront de rénover et de restaurer des éléments originaux comme les façades, les espaces intérieurs et les ornements. Ainsi, la grande salle au rez-de-chaussée et les salons les plus importants aux étages seront restaurés en respectant les couleurs et la finition du plan originel.

Après les travaux de rénovation, le bâtiment de la Bourse sera un bâtiment accessible. La nef centrale se transformera en une galerie reliant la place de la Bourse à la Rue au Beurre, qui mène à la Grand-Place. Cette galerie pourra également recevoir des expositions.

Aux étages supérieurs, il y aura un centre d’expérience de la bière belge. À ce sujet, des moyens sont prévus entre autres en provenance de la Fédération des brasseurs belges.