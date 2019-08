45e édition des WorldSkills : 16 jeunes représentent la Belgique en Russie

Du 22 au 27 août se dérouleront en Russie les WorldSkills, le plus grand concours des métiers au monde. La 45e édition de cette compétition réunira des participants venant de 63 pays qui s’affronteront dans 56 disciplines.

Les 16 Belges âgés de 19 à 23 ans qui représentent la Belgique ont décollé hier soir de Zaventem direction Kazan, à l’ouest de la Russie. Chacun des "Red Bears", le nom donné à l’équipe belge, défend une discipline différente : coiffure, cuisine, pâtisserie, maçonnerie et même réceptionniste d’hôtel, au total 14 métiers sont représentés. Les candidats ont eu quelques mois pour se préparer et parfaire leur technique, aidés notamment par des coaches professionnels.

Déroulement

La cérémonie d’ouverture marquera jeudi soir le début de l’événement, qui se déroule tous les deux ans. S’ensuivent 4 jours de compétition intense, du 23 au 26 août. Avant de plonger dans ces épreuves, les Red Bears auront l’occasion de découvrir la région et de rencontrer d’autres jeunes, l’échange culturel étant également au cœur du projet. Les médailles seront remises dès le soir du 26 août et le lendemain aura lieu la cérémonie de clôture.

La promotion des métiers techniques et technologiques

Alors que les métiers techniques sont parfois envisagés comme des pis-aller dans l’éducation, le but de l’association, comme l’explique Francis Hourant, directeur des WorldSkills Belgium, est de promouvoir les métiers techniques : "c’est d’abord de promouvoir les métiers et les différentes filières pour y arriver. C’est l’école mais c’est aussi la formation en alternance ou la reconversion à travers le Forem ou Bruxelles Formation. Ce qu’on vise derrière ça, ça n’est pas seulement être formé, c’est aussi être bien formé et viser l’excellence".

Les participants

Parmi les participants, on trouve notamment Maxime Cabo qui concourt dans la catégorie inédite de réceptionniste d’hôtel. Il vient de finir ses études en hôtel management à Namur et ce qui a motivé sa participation dépasse le plan du métier de réceptionniste : " je me concentre surtout sur l’expérience. Les team leaders nous racontent toujours la même chose : pendant dix jours on va vraiment voir notre vie défiler parce qu’on va passer par tous les moments, par tous les sentiments et c’est vraiment ça qui m’intéresse, c’est l’expérience."

Alexandra Genin, 20 ans, est originaire de Bruxelles et représentera la pâtisserie à Kazan. Guidée par des coachs, elle s’est beaucoup entraînée à différentes techniques ces derniers mois. Pour elle, cette discipline nécessite "d’être rigoureux, précis, méticuleux et toujours faire attention aux moindres petits détails". Pour se mesurer aux autres participants elle devra présenter une pièce sur le thème de la Formule 1. Malgré le stress, la jeune femme déclare vouloir profiter à fond de l’expérience.

L'équipe belge sera de retour à Zaventem après cette aventure un peu singulière le jeudi 29 août à 9h15.