4,7 millions de fonds européens pour développer le vélo-cargo à Bruxelles

Trois projets-pilotes à Bruxelles, Gand et Courtrai figurent parmi les onze lauréats d'un appel à projets de l'UE qui a mis en concurrence pas moins de 222 demandes, a annoncé mercredi la Commission européenne.

Le projet bruxellois "Cairgo Bike" recevra près de 4,7 millions d'euros de fonds FEDER (développement régional) en provenance d'UIA, le "laboratoire urbain" de l'UE, afin d'améliorer la qualité de l'air en développant le vélo-cargo (porte-bébé, remorque vélo, cargobike, vélo suiveur, etc.)

Le but est de favoriser le transfert modal vers ce type de bicyclette pour remplacer les trajets courts motorisés en ville. Il s'agit d'un partenariat entre la Région bruxelloise, Bruxelles Environnement, la VUB, l'asbl Pro Vélo, la coopérative Urbike, le fournisseur Remorquable, la société de car-sharing Optimobil et les opérateurs BePark et Parking-Brussels.