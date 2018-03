24 cambrioleurs ont été interpellés dans la zone de police Nord depuis le début de l'année

Une zone qui regroupe les communes de Schaerbeek, Saint-Josse et Evere. 7 de ces 24 voleurs ont été interpellés en flagrant délit dans le cadre du plan d'action contre le cambriolage. Des voleurs qui seraient isolés et non organisés, selon Louise Weber, la porte-parole de la zone de police Nord.

"On n’a pas vraiment de profil type. De manière générale, les auteurs sont assez jeunes, entre 20 et 35 ans. Nous avons intercepté quelques mineurs également. Sur les 24 personnes arrêtées, la majorité vient de notre zone, ce ne sont pas des bandes venant d’ailleurs."

Des lieux ciblés en particulier ?

Globalement, poursuit notre interlocutrice, "les maisons sont plus souvent visées, car c’est plus compliqué dans les appartements. Maintenant, ils peuvent procéder tant la journée que la nuit. Il n’y a pas une grande différence. C’est plus en fonction du quartier, je dirais. Lorsque la présence policière est un peu moindre ou que l’éclairage est faible…"