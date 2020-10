19 tilleuls abattus à Watermael-Boitsfort : des riverains expriment leur colère

Ce n'était au départ qu'un banal chantier de remplacement des rails de tram avenue Delleur, à Watermael-Boitsfort. C'est aujourd'hui un motif de colère pour de nombreux habitants, après l'abattage de 19 tilleuls, qui risquent d'être bientôt suivis d'une dizaine d'autres.

Un chantier mal géré?

En creusant le sol pour enlever les rails, l'entrepreneur a déstabilisé une trentaine de tilleuls adultes et en pleine santé plantés à proximité des voies. Trois expertises se sont révélées sans appel : par grands vents, les arbres risquent de tomber. Ils constituent donc un danger et doivent être abattus. Dans un premier temps, Bruxelles-Mobilité a fait arrêter le chantier et a procédé à l'ététage des arbres pour diminuer les risques de chutes.

"Nous avons constaté qu'il y avait de gros manquements au niveau du chantier, que les arbres n'avaient pas été protégés comme il se doit", déplore Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles-Mobilité. "On a émis des règles strictes pour la préservation des arbres d'alignement lors de chantiers à proximité. (...) Nous avons dû abattre ces arbres en urgence ce week-end, nous le déplorons évidemment et nous allons tout mettre en oeuvre pour en replanter rapidement."

Bruxelles-Mobilité ne compte pas en rester là, poursuit Camille Thiry : "Nous allons déterminer les responsabilités mais clairement il y a eu des manquements du côté de l'entreprise et du côté des travaux." L'administration a d'ailleurs dressé procès-verbal.

Bruxelles Nature va déposer plainte

Nous retouvons sur place Yvan Hubert, qui a donné l'alerte sur les réseaux sociaux quand il a constaté les atteintes portées aux tilleuls. Ce riverain ne décolère pas. "Je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la mesure où, dans un chantier comme celui-ci, la présence des arbres est tout à fait prévisible. Elle faisait partie des données techniques du chantier et il est inconcevable que les pelleteuses aient tranché et soient passées aussi proches des troncs."

Tandis que nous discutons, un cycliste s'approche. C'est Mario Ninanne, de Bruxelles Nature, association fort active dans la défense du milieu naturel. Il n'y va pas par quatre chemins. "Il est évident que Bruxelles Nature va déposer plainte et va exiger réparation parce que nous subissons un dommage non seulement moral mais aussi matériel pour atteinte à l'environnement. Nous allons demander une somme importante pour chaque arbre qui aura été abattu ou mutilé".

Il est question de 5000 euros par arbre ou d'un montant "forfaitaire" de 50.000 euros. A voir.

La STIB pas vraiment gênée

Et que dit la STIB de tout cela? Après tout, c'est lors d'un chantier de remplacement de rails de tram que les arbres ont fini sous les tronçonneuses alors que rien ne le prévoyait. Pour Françoise Ledune, porte-parole de la société de transport, "c'est un chantier très complexe, c'est un endroit où les voies sont proches des arbres. Ces arbres ont été plantés il y a une dizaine d'années et à l'époque on faisait moins attention à la distance entre rails et arbres....Il se fait que ces arbres ont grandi entretemps et en opérant ce chantier, on a touché des racines, ce qui a menacé la stabilité de 19 des tilleuls sur les 31. Et malheureusement on a dû abattre ces arbres. Le chantier a été arrêté et maintenant, nous sommes occupés avec les experts pour voir ce qu'on va faire pour la suite."

Quant au bourgmestre de Watermael-Boitsfort, Olivier Deleuze (Ecolo), il se dit "triste et en colère" mais impuissant, s'agissant d'un chantier sous la responsablité de la région.