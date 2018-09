189 retraits de permis pour excès de vitesse en 9 mois sur Bruxelles et Ixelles

Du 1er janvier au 1er septembre 2018, la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles a contrôlé la vitesse de près de 21 millions de véhicules. Une infraction a été constatée dans 23.400 cas et la police a procédé à 189 retraits de permis immédiats pour cause de vitesse excessive, à savoir un dépassement d'au moins 30km/h de la vitesse maximale autorisée.

Radars, caméras et contrôles mobiles

Pour contrôler la vitesses des usagers de la route, la zone de police dispose de plusieurs moyens. Il y a les caméras automatiques disposées un peu partout sur le territoire des deux communes; il y a aussi les cinémomètres (plus connus sous le nom de Lidar) et enfin les radars mobiles. Ces radars mobiles ont permis de contrôler quelque 160.000 automobilistes dont un peu plus de 4% étaient en infraction. Les caméras automatiques ont donné lieu à 11.890 perceptions immédiates et à 4390 procès-verbaux pour vitesse excessive, ainsi qu'à 200 verbalisations pour franchissement de feu rouge. Les caméras ont permis le contrôle de 20.793.551 de véhicules, les Lidar ont enregistré la vitesse de 312.994 usagers.

Jusqu'à 204 km/h

De véritables dangers publics parcourent les routes de la capitale. Le 12 juillet, par exemple, une moto a été flashée à 144 km/h quai Monnoyer en direction de Vilvorde, alors que la vitesse y est limitée à 50 km/h. Mais le record revient à une voiture repérée avenue Louise par une caméra automatique, la nuit du 23 juillet, en train de rouler à 204 km/h, soit plus de quatre fois la vitesse maximale autorisée.