180 nouvelles recrues à la zone de police bruxelloise

La Ville de Bruxelles et Ixelles attendaient depuis deux ans des renforts policiers dans leur zone. Ils sont enfin arrivés cette année. Hier 90 inspecteurs se sont retrouvés pour une journée de cohésion après leurs six mois de stage.

Des recrues venant des quatre coins de la Belgique. Certains ont été contraints de venir à Bruxelles. D’autres ont spécifiquement choisi la plus grande zone de la capitale et du pays. "A Bruxelles, vous avez des petites interventions comme trouver un chien qui est perdu mais aussi des interventions comme un viol avec une victime, blessée", explique Gaia Jansegers, originaire d’Anvers. "On passe de l’un a à l’autre, c’est ça qui m’intéressait". Loin de son bureau d’assistante sociale, Valentine Godenne a décidé de changer de vie. " Ce qui me rendait malade, c’était d’être derrière mon bureau et de ne pas pouvoir sortir", Bruxelles n’était pourtant pas son premier choix mais tout compte fait : "c’est la capitale de l’Europe, c’est génial, c’est tout le temps différent. Il y a des interventions, des manifestations, ça bouge, on n’a pas le temps de s’ennuyer ".

Une population cosmopolite

À Bruxelles, c’est aussi l’assurance d’être confronté à une population cosmopolite. "On est vraiment dans une ville qui accueille toute sorte de nationalités, toute sorte de personnes venues de différents horizons. C’est ça qui surprend le plus les jeunes recrues. Elles s’y attendent un peu, mais pas à ce point-là" confie l’inspecteur François Van Laeken qui a suivi une partie des nouveaux policiers. "Cela dit, ils prennent vite le pli. C’est aussi pour ça qu’on a mis cette école d’application en place pour justement les préparer au mieux à cette réalité".

Après les six mois de stage dans les différents services, ces jeunes policiers suivent en effet deux semaines de formation pour apprendre tous les rouages de la zone de police. "La zone Bruxelles capitale Ixelles est assez particulière, ne fusse que part les différents sommets européens et les différents événements qu’elle accueille tout au long de l’année", rajoute François Van Laeken.

Deux ans d’attente

Aujourd’hui, avec ces engagements, le cadre de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles (2600 hommes et femmes) est quasi complet. "Avec mon collègue d’Ixelles, on a mis les budgets. On a voulu montré au fédéral, qui gère le recrutement, que ce n’était pas juste un vœu pieux. Ensuite, on a promotionné la zone, on a voulu donner envie aux policiers de travailler ici à Bruxelles", explique le bourgmestre de Bruxelles Phillipe Close. "On s’était engagé à un recrutement de plus de 150 policiers, on va être à 180 policiers qui vont renforcer la police dans nos quartiers, c’était une vraie ambition et on est en train de l’atteindre". I