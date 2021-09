15.000 manifestants contre la norme salariale, selon la FGTB, 7.000 selon la police

L'invitée de Matin Première: Myriam Delmée - Le combat pour l'augmentation salariale - 24/09/2021 Le syndicat socialiste organise ce vendredi une manifestation nationale à Bruxelles pour protester contre « la loi de 1996 sur la compétitivité ». Où est le problème ? En quoi ce combat contre cette loi est-il lié à celui pour l’augmentation salariale ? On décortique tout cela avec Myriam DELMÉE, présidente du SETCA. Le SETCA est le syndicat des employés, techniciens et cadres, l’une des plus grandes centrales de la FGTB. Notamment dans le secteur du commerce, fortement exposé durant la crise sanitaire et directement concerné par la question de la marge salariale.