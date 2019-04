120 ménages privés de gaz à Forest

Les petits gestes de la vie quotidienne sont compliqués en ce moment pour des dizaines de familles de Forest. Plus de 100 foyers sont privés de gaz depuis vendredi. Et le travail du gestionnaire de réseau n'est pas simple sur place.

Il y a de l'eau dans le gaz dans le quartier Saint-Denis, à Forest... au propre comme au figuré. De l'eau s'est introduite dans les canalisations de gaz, suite à une fuite survenue vendredi chez Vivaqua. "Il y a eu une fuite d'eau sur une canalisation de Vivaqua, explique Iris Fostiez, porte-parole de Sibelga. Avec l'effet combiné de la pression de l'eau et du sable présent dans le sol, ça a perforé la canalisation de gaz de Sibelga et de l'eau s'est insérée dans le réseau."

Depuis lundi soir, l'eau ressort encore des tuyaux de gaz. Cet incident a provoqué la coupure des conduites de gaz du quartier Saint-Denis à Forest. Aujourd'hui, 120 raccordements sont encore coupés. Plus de 300 personnes sont privés de gaz depuis vendredi. "Plus de gaz, plus de cuisinière, plus de chauffage et plus de douche", explique Françoise, une habitante de Forest. Heureusement, pour elle, elle vient d'installer un nouveau chauffe-eau dans sa salle de bain, et ses voisins en profitent... "J'ai la chance d'avoir un micro-ondes qui fonctionne et je fais à manger pour mes voisins qui n'ont pas de micro-ondes."

Dans le quartier, tous n'ont pas cette chance. La situation est difficile à vivre depuis 4 jours. Mais le problème est complexe. "Il n'y a pas de gros dénivelé sur la place, explique Iris Fostiez. Donc, l'eau ne s'accumule pas en un seul endroit, ce qui ne nous facilite pas l'évacuation de l'eau."

Des douches et des repas pour les habitants

Kola a pris un hôtel avec toute sa famille, mais ce qui l'inquiète, ce sont surtout les énormes trous creusés jusqu'à 4 mètres de profondeur devant la façade de son immeuble. "J'ai peur que le bâtiment ne se fissure, dit-il. On a peur d'habiter dedans car l'ouverture se fait tout le long de la façade."

Sibelga se veut rassurant. Toutes les mesures de sécurité ont été prises. Par contre, impossible, pour l'instant de dire, quand le gaz sera rétabli dans les foyers. Les 30 ouvriers en ont encore au moins jusqu'à la fin de la semaine. Ensuite, les habitants seront progressivement raccordé au gaz. En attendant, des douches et des repas seront disponibles dès ce soir pour les habitants.