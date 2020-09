100 000 zinnes actuellement en circulation à Bruxelles

La zinne, c’est une monnaie locale bruxelloise qui existe depuis un an et demi. Une zinne vaut un euro et actuellement, plus de 100 000 zinnes sont en circulation dans la capitale, 100 000 euros ont donc été convertis depuis son lancement en mars 2019. Un nombre loin d’être insignifiant mais encore très bas par rapport à l’ensemble des échanges économiques bruxellois.

Une monnaie locale, pour quoi faire ?

Pour Louis Larue, chercheur en éthique économique à l’UCLouvain, les monnaies locales ont un impact plutôt pédagogique : "Les gens réfléchissent aux enjeux économiques et monétaires. Ça permet de toucher un public plus large et d’initier ce public à des questions d’économie et de monnaie". Au départ, l’objectif est bien sûr de relocaliser les échanges économiques : les zinnes pouvant être utilisées exclusivement en région bruxelloise, cette monnaie ne sert qu’aux entreprises de ce territoire. Dans les faits cependant, cet impact économique reste pour l’instant limité.

Pourquoi la zinne peine-t-elle à se répandre ?

Principalement car de nombreux citoyens ne la connaissent pas. Mais aussi car pour pouvoir l’utiliser, il faut prendre le temps d’échanger ses euros dans l’un des 39 comptoirs de change, une démarche simple qui peut pourtant freiner certains consommateurs.

Dans le futur, aussi en version virtuelle ?

100 000 zinnes c’est peu, mais suffisant pour que le projet continue à exister. La prochaine étape pour ses créateurs, c’est que la monnaie devienne aussi virtuelle, grâce à une application pour smartphone qui devrait être mise en place d'ici la fin de l'année. Cette modernisation permettra des échanges plus fluides et sera bienvenue au vu de la faible utilisation du cash depuis le début de la crise du covid-19.

Pour en savoir plus, connaître les comptoirs de change et les commerces qui acceptent la zinne, rendez-vous sur le site de Zinne.Brussels.