10 mois pour récupérer une garantie locative après un décès à Auderghem

Jean Vanderbiest occupait un logement social à Auderghem auprès de la société "En bord de Soignes". Le 19 août 2017, il décède et sa famille entreprend de régler les formalités administratives. Sa fille envoie donc un renon à En bord de Soignes, vide l'appartement et fournit tous les documents souhaités. Un état des lieux de sortie est réalisé, aucun litige n'oppose la société de logements à la famille de son ex-locataire. Fin décembre, début janvier 2018, la banque auprès de laquelle la garantie locative est constituée considère que le dossier est complet. Pourtant, l'argent (585 euros dont il faut déduire le montant des dégâts locatifs) n'est pas restitué à Myriam Vanderbiest, la fille du défunt. Ni d'ailleurs à "En bord de Soignes". Il reste sur un compte bloqué.

Des mois d'attente

Pourquoi l'argent n'est-il pas restitué? Dominique Vanderbiest, la nièce de Jean, n'en sait rien. "On écrit, on téléphone, on a des gens au bout du fil, on écrit des mails auxquels on ne reçoit pas de réponse et on ne sait pas pourquoi c'est bloqué."

La famille ne s'explique pas l'attitude d'En bord de Soignes. Mais la société de logements sociaux, qui gère 1900 logements et 4000 locataires sur trois communes, rejette toute responsabilité dans le retard. "Nous avons remis les formulaires que la banque attendait en décembre 2017 et depuis lors on attend que Fortis libère l'argent", explique Azziz Sopi, le directeur d'En bord de Soignes. "Et après, nous pourrons le verser au locataire, une fois déduits les dégâts locatifs. Chez Fortis, on se retrouve confronté à plusieurs interlocuteurs et donc il est difficile pour nous de faire avancer un dossier (...). Fortis demande des documents qu'on a déjà fournis, donc on les renvoie. Nous l'avons d'ailleurs fait en mettant le locataire en copie pour prouver notre bonne foi."

L'argent est enfin arrivé

Aziz Sopi annonce toutefois une bonne nouvelle : l'argent a enfin été libéré par la banque. Il vient d'arriver sur le compte de la société immobilière de service public. La garantie locative pourra donc être prochainement restituée aux héritiers de Jean Vanderbiest. Du côté de la BNP-Paribas-Fortis, après nous avoir fait lanterner pendant trois jours, la porte-parole finira par invoquer "la déontologie et le respect de la vie privée (qui) nous contraignent à réserver notre analyse et nos conclusions aux intéressés, c'est-à-dire aux ayants-droits de M. Vanderbiest. Dans ces conditions, nous nous abstiendrons, comme à notre habitude, de communiquer publiquement sur un dossier individuel."

Il est donc peu probbale que l'on sache un jour à qui incombait la responsabilité d'un retard d'au moins dix mois dans la restitution d'un banale garantie locative.